Actualizado:
Jue, 23/10/2025 - 18:27
Impensado: el Visma de Vingegaard 'amenazó' a Pogacar
El danés y el esloveno se cruzarán no solo en el Tour de Francia sino previamente en el Giro de Italia.
El ya conocido duelo entre Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard promete encender nuevamente la próxima edición del Tour de Francia 2026, y desde el Team Visma | Lease a Bike ya lanzaron una clara advertencia al campeón esloveno.
Niermann, del Visma de Vingegaard, confiado para el Tour de Francia 2026
El encargado de hacerlo fue Grischa Niermann, director deportivo del conjunto neerlandés, quien analizó el recorrido recientemente revelado y dejó ver que la estrategia del equipo ya está en marcha. “En general, el recorrido se ve bien (favorable para Vingegaard). Claro que tendremos que analizarlo más a fondo, pero definitivamente hay mucha montaña, lo cual es bueno”, aseguró.
Niermann destacó que la prueba comenzará con una contrarreloj por equipos, un formato que favorece al Visma. “Siempre nos centramos en ellas, así que es una buena oportunidad para ir por la victoria de etapa y, con suerte, ganar algo de tiempo”, dijo el técnico, quien además resaltó la dificultad de las jornadas intermedias.
El director también se refirió a la parte decisiva del recorrido, apuntando que la montaña estará distribuida por todo el Tour, algo que exigirá constancia de los favoritos. “La etapa 20 parece ser la reina de la carrera, con múltiples puertos largos. Esperemos que la lucha por el maillot amarillo siga viva para entonces”, añadió.
Entre los ascensos más emblemáticos que tendrá el trazado están Croix de Fer, Galibier y Alpe d’Huez, todos con historia y dureza de sobra. “Alpe d’Huez es icónico, pero la etapa 19 será más explosiva. El Tour de Francia siempre es duro, y el año que viene será igual. Podría ser una buena opción para Jonas”, concluyó Niermann.
De esta manera, el Visma deja entrever que buscará la revancha ante Pogacar, quien ha ganado cuatro de las últimas seis ediciones del Tour, mientras que Vingegaard se ha coronado en dos, consolidando una rivalidad histórica en la era moderna del ciclismo.
La otra 'grande' en que se enfrentarán Pogacar y Vingegaard
Antes de verse las caras en Francia, los dos capos se medirán en el Giro de Italia 2026, una cita que Pogacar ya conquistó en 2024 y que será la primera experiencia de Vingegaard en la ronda italiana.
Con ambos preparando un calendario idéntico, el ciclismo mundial se alista para otra temporada marcada por la lucha entre Pogacar y Vingegaard, una rivalidad que promete nuevos capítulos de emoción, estrategia y resistencia sobre las montañas europeas.
Antena 2