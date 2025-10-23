Impensado: el Visma de Vingegaard 'amenazó' a Pogacar

El ya conocido duelo entre Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard promete encender nuevamente la próxima edición del Tour de Francia 2026, y desde el Team Visma | Lease a Bike ya lanzaron una clara advertencia al campeón esloveno.

Puede leer: Un colombiano va por un récord en la Vuelta a Guatemala 2025

Niermann, del Visma de Vingegaard, confiado para el Tour de Francia 2026

El encargado de hacerlo fue Grischa Niermann, director deportivo del conjunto neerlandés, quien analizó el recorrido recientemente revelado y dejó ver que la estrategia del equipo ya está en marcha. “En general, el recorrido se ve bien (favorable para Vingegaard). Claro que tendremos que analizarlo más a fondo, pero definitivamente hay mucha montaña, lo cual es bueno”, aseguró.

Niermann destacó que la prueba comenzará con una contrarreloj por equipos, un formato que favorece al Visma. “Siempre nos centramos en ellas, así que es una buena oportunidad para ir por la victoria de etapa y, con suerte, ganar algo de tiempo”, dijo el técnico, quien además resaltó la dificultad de las jornadas intermedias.

El director también se refirió a la parte decisiva del recorrido, apuntando que la montaña estará distribuida por todo el Tour, algo que exigirá constancia de los favoritos. “La etapa 20 parece ser la reina de la carrera, con múltiples puertos largos. Esperemos que la lucha por el maillot amarillo siga viva para entonces”, añadió.