Impey quiere repetir corona y le quita el liderato a Porte en el Tour Down Under

El italiano Giacomo Nizzolo consiguió este sábado su primer triunfo de etapa para el equipo NTT Pro Cycling al imponerse en el esprint de la quinta del Tour Down Under (Australia), que situó como nuevo líder al sudafricano Daryl Impey gracias a los esprints intermedios.

Impey (Mitchelton Scott), ganador de la carrera el año pasado, encabeza la general con dos segundos de ventaja sobre el australiano Richie Porte (Trek Segafredo), nueve sobre el australiano Rob Power y 13 sobre el británico Simon Yates, compañero de equipo del líder.



La quinta etapa, de 149,1 km entre Glenegl y Victor Harbor, presentaba un último tramo de 20 kilómetros en ascenso.

Nizzolo claims the stage win, whilst Impey takes over the Santos Ochre Leader's Jersey in an epic 100% Stage 5. Read report ➡️ https://t.co/S0ej0XzrUH #tourdownunder pic.twitter.com/vor7jPhICS — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 25, 2020



Luis León Sánchez y Omar Fraile, compañeros en el equipo Astana, son los españoles mejor clasificados, en los puestos 22 y 23 a 39 segundos del líder, mientras que el colombiano Santiago Buitrago (Bahrein McLaren) está en el 18, a 35 segundos de la cabeza de carrera.

El Tour Down Under termina este domingo con la sexta etapa, de 151,5 km entre Mclaren Vale y el puerto de Villunga, de 1.850 metros con una pendiente media del 7,5 por ciento, que se subirá dos veces en el recorrido.