INEOS alista refuerzos de lujo para Egan Bernal; ficharía dos estrellas World Tour
El equipo británico quiere volver a ser protagonista en las grandes vueltas.
Continúan los movimientos en el mercado de fichajes del ciclismo, donde los grandes equipos del circuito World Tour analizan grandes incorporaciones para pelear victorias importantes en las carreras más prestigiosas que tendrá la temporada 2026.
Es el caso del equipo INEOS Grenadiers donde militan los colombianos Egan Bernal y Brandon Rivera, conjunto británico que ha perdido protagonismo en los últimos años ante la supremacía del UAE de Tadej Pogacar y el Team Visma de Jonas Vingegaard.
INEOS tendría en su radar a dos joyas australianas
Con la reciente llegada de Geraint Thomas a la dirección deportiva del equipo británico, grandes aspiraciones invaden el pensamiento del INEOS Grenadiers, por eso, dos joyas australianas entran fuerte en el radar para ser nuevas incorporaciones y ser refuerzos para el 2026.
Se trata de Jack Haig y Sam Welsford, el primero de ellos empezó a sonar como fuerte candidato tras caída en la renovación de su contrato con el Bahrain Victorious, escalador de 32 años que sin duda puede aportar experiencia y regularidad en las grandes vueltas del próximo año (3ro en la Vuelta a España de 2021).
El próximo gran ‘sprinter’ está sin equipo
Por su parte, ha trascendido la noticia de la falta de acuerdo entre Sam Welsford y el Jayco-AlUla, lo que pone al INEOS en la carrera por hacerse con los servicios de la joya australiana de 29 años, quien se ha consolidado como uno de los ‘sprinters’ más potentes del pelotón y suena para ser el relevo de Caleb Ewan.
Dentro del palmarés de Welsford (quien compite para el Red Bull-BORA-hansgrohe), aparecen cuatro medallas de oro en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista entre los años 2016 y 2019, además, ha ganado etapas en el Tour de Turquía (2022), Hungría (2024) y seis en el Down Under (2024 y 2025).
