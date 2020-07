Ineos confirmó a dos colombianos para disputar la Vuelta a Burgos

El equipo británico Ineos confirmó su nómina de ciclistas para participar desde este próximo 28 de julio en la Vuelta a Burgos, que además significa el regreso de la competencia del calendario de la Unión Ciclista Internacional.

Lo que confirma la escuadra es que el ecuatoriano Richard Carapaz será el líder del equipo para esta primera competencia. Igualmente se anunció la presencia de dos ciclistas colombianos, ellos son Ivan Sosa y Sebastián Henao.

Next week we return to racing at #VueltaBurgos!



Meet our lineup for a much-anticipated return to the peloton:@RichardCarapazM @EddieDunbar @GannaFilippo @5_henao @ChristianKnees @_rccarlos @ivansosacuervo pic.twitter.com/Vl59LQxTVU