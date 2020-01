INEOS confirmó a Egan Bernal como líder del equipo para el Tour de Francia

Tras días de incertidumbre, Dave Brailsford, mánager general del equipo británico del INEOS, confirmó que el ciclista colombiano de 23 años Egan Arley Bernal Gómez será el líder de dicha escuadra en el Tour de Francia 2020.

Brailsford, en charla para el portal oficial de INEOS durante el campamento de entrenamientos en Gran Canaria, reveló las grandes vueltas en las que estarán los principales líderes del conjunto, Egan Bernal, Geraint Thomas, Richard Carapaz y Chris Froome.

En primer lugar, se ratificó que el ecuatoriano Richard Carapaz, ganador del Giro de Italia 2019 cuando corría para el Movistar, defenderá en 2020 el título de la primera 'grande' del año con su nuevo equipo.

Por otro lado, Dave Brailsford confirmó que el británico Geraint Thomas y el colombiano Egan Bernal tomarán el desafío de luchar por ganar el Tour de Francia 2020, después de que Bernal lo conquistara el año anterior.

En cuanto a Chris Froome, Brailsford indicó que sigue en su proceso de recuperación y que todo el equipo está a la espera de que retome su nivel para que vuelva a ser competitivo.

El mánager general del INEOS también se refirió al australiano Rohan Dennis, quien recientemente se incorporó a las filas de la formación británica y quien estará enfocado en el Giro de Italia y en conseguir el título de los Juegos Olímpicos.

Por último, Dave Brailsford destacó, en general, que el equipo cuenta con una importantes nómina con las capacidades para obtener éxitos durante la temporada 2020.

Team INEOS Team Principal Sir Dave Brailsford has been speaking ahead of the start of the 2020 season.



Listen to his thoughts on the upcoming season, the team's Grand Tour aspirations and a special message for Team INEOS fans. pic.twitter.com/JlLfZvmG0K