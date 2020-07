INEOS confirmó a Egan Bernal para la tercera etapa del Tour de Francia virtual

El Team INEOS confirmó este miércoles 8 de julio que el ciclista colombiano Egan Arley Bernal Gómez tomará a partida el próximo sábado 11 de julio en la tercera etapa del Tour de Francia virtual.

Bernal estará acompañado por el británico Ethan Hayter, el polaco Michal Golas y el alemán Christian Knees en la prueba que contará con un recorrido total de 48 kilómetros.

Le puede interesar: Iván Sosa elige entre el Giro de Italia y la Vuelta a España para este año

El equipo del colombiano no obtuvo buenos resultados en las dos primeras fracciones desarrolladas el pasado fin de semana al ocupar la novena posición en la clasificación general con 36 puntos, 94 menos que el NTT Pro Cycling, que lidera la carrera.

This weekend sees another double bill of #TDFvirtual action. Meet our lineup for Saturday's Race 3, which includes the current TDF champ!@Eganbernal @ethan_hayter @golasmichal @ChristianKnees pic.twitter.com/H6x7FOC1a9