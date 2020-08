Ineos: la poderosa nómina que anunció para el Critérium del Dauphiné

El Team Ineos confirmo su nómina de ciclistas para participar en la Critérium del Dauphiné, una de las carreras más importantes del calendario previo además a una nueva edición del Tour de Francia que arranca el 29 de agosto.

Por la escuadra británica estarán: El colombiano Egan Bernal, Jonathan Castroviejo, Chris Froome, Michal Kwiatkowski, Pavel Sivakov, Geraint Thomas y finalmente Dylan Van Baarle, siendo el pedalistas de nuestro país el gran favorito.

