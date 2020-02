Luego de varios meses sin poder correr por la lesión sufrida en el Criterium Dauphiné, Ineos confirmó el regreso de Chris Froome a la competencia. El británico volverá a liderar a la poderosa escuadra para el UAE Tour, próximo evento ciclístico que se correrá entre el domingo 23 de febrero y el sábado 29 del mismo mes.

El cuatro veces campeón del Tour de Francia empezará su preparación en esta competencia para poder estar en perfectas condiciones de cara al inicio de la 'Grand Boucle' a mitad de año, donde espera poder estar bien físicamente para competir por un lugar importante y seguir comandando la escuadra por encima del colombiano Egan Bernal y su compatriota Geraint Thomas.

"Es todo lo que he pensado durante meses: volver a competir. Será un gran alivio estar de vuelta en el pelotón nuevamente. Parece que me han dado una segunda oportunidad para volver a las carreras profesionales después de un choque como ese. Definitivamente no estoy dando eso por sentado", dijo Froome al conocer la noticia en charla con el portal del Ineos.

This Sunday marks the start of the #UAETour. We're excited to announce our team, which features a long-awaited return, a pro debut, plus a brand new signing!@Andrey_Amador @EddieDunbar @chrisfroome @golasmichal @ChristianKnees @SalvatorePuccio @_rccarlos pic.twitter.com/SbK8fssOXH