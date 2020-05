Ineos no reacciona con Froome por 'pataleta' que le habría hecho a Egan

La situación interna del equipo Ineos no parece estar nada bien y luego de una declaraciones de Egan Bernal, que no habrían caído nada bien a Chris Froome, estalló una pequeña "guerra" de egos, que terminaría perjudicando al corredor británico, quien saldría del equipo y buscaría otros compañeros, entendiendo que su lugar no está en donde parecía sentirse muy cómodo al lado del pedalista colombiano.

Las palabras de Bernal, quien afirmó que no desperdiciaría la oportunidad de un nuevo triunfo en el Tour, despertaron la incomodidad de Froome, quien busca su quinto triunfo en la carrera ciclística y, según afirmaciones del diario francés L'Equipe, estaría buscando alternativas a futuro. "Chris está claramente enojado con la dirección del equipo porque nadie reaccionó a las palabras de Bernal", asegura el reputado medio francés, citando las palabras de una fuente cercana al equipo.

La falta de reacción por parte del equipo Ineos habría puesto fin a la buena relación con Froome, quien ha especulado con el cambio de equipo y más allá de la 'pataleta' no ha recibido respuesta oficial de nadie. "Chris le pidió a las directivas del Team INEOS resolver la situación rápidamente, pero no recibió respuesta alguna", concluye L' Equipe respecto a la problemática interna que se está atravesando.

Bajo este panorama, Froome cambiaría de equipo y ya estaría analizando qué opción será la mejor para dar un golpe de opinión más fuerte. Por eso, entre los varios rumores que se han publicado, se alcanzó hasta a asegurar que él mismo había dado la orden a su representante para filtrar las versiones del cambio, buscando una reacción por parte del Ineos o, definitivamente, tomar la decisión de partir.