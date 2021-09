INEOS pierde a gregario de lujo para el 2022 y negocia con un destacado embalador

La escuadra británica INEOS Grenadiers no ha sido protagonista en el mercado de fichajes para la temporada 2022, por lo que no ha demostrado interés en vincular importantes figuras a su nómina. Por otro lado, sí se han conocido nombres de ciclistas que abandonarían el equipo en búsqueda de nuevas oportunidades.

El último corredor que anunció su salida del INEOS para el próximo año fue el británico de 28 años Owain Doull, quien en diálogo Cyclingnews confirmó que emprenderá un nuevo desafío en su carrera profesional.

Lea también: Egan Bernal entró al top 5 del ranking UCI tras la Vuelta a España

Doull señaló que está agradecido por las oportunidades que recibió en el INEOS, pero tiene en mente correr las grandes vueltas y tener un lugar más importante en la nómina de su próximo equipo.

"Amo a este equipo y no tengo una mala palabra que decir sobre ellos. Son el equipo más profesional que existe y han hecho mucho por mí, tanto profesional como personalmente. No puedo agradecerles lo suficiente por el apoyo que me han dado pero al mismo tiempo el cambio también es bueno", dijo.

Le puede interesar: Osorio no se esconde: indemnización si se va del América y oferta de una selección africana

Por otro lado, La Gazzetta dello Sport informó que el embalador italiano Elia Viviani podría ser contratado por el INEOS a pedido de Filippo Ganna, actual campeón mundial en la modalidad de contrarreloj.

Viviani firmaría contrato en los próximos días y por cuarto años, por lo que correría junto a Ganna hasta después de los Juegos Olímpicos de 2024.

Gianni Moscon, Michal Golas, Rohan Dennis, Leonardo Basso, Jhonatan Narváez y los colombianos Iván Ramiro Sosa y Sebastián Henao serían las bajas del INEOS para el 2022.