INEOS presentó adelanto del documental sobre Richard Carapaz

El equipo británico Ineos Grenadiers estrenará este jueves en su canal de internet un documental sobre la pretemporada que cumple Richard Carapaz en Ecuador, así como los comienzos de su carrera profesional.

"Mañana podrán ver el pequeño documental que hicimos estos días con Ineos Grenadiers en mi lindo Ecuador", escribió el ciclista de 27 años en su cuenta de Twitter.

Tras ganar el Giro de Italia de 2019 con Movistar, Ineos contrató a Carapaz, y en solo un año de trabajo el ecuatoriano dice sentirse como "si ya tuviese cuatro años" con su equipo.

This is @RichardCarapazM as you have never seen him before...



Richard Carapaz: Origins of a racer 🇪🇨



18.02.2021



Subscribe now to be the first to see it > https://t.co/z8IVX8puId pic.twitter.com/czeb40IVpt