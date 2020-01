INEOS, primer UCI WorldTeam que llegó al país para el Tour Colombia 2.1

La fiesta del ciclismo en el país está próxima a comenzar cuando este 11 de febrero de inicio la tercera edición del Tour Colombia 2.1. Esta carrera contará con la participación importantes figuras de este deporte a nivel local e internacional. Precisamente uno lo que equipos que está llamado a ser protagonista ya está en Colombia ultimando detalles de su presencia en la competencia.

Se trata de la escuadra británica del INEOS, que con el colombiano Egan Arley Bernal, vigente campeón del Tour de Francia y el ecuatoriano Richard Carapaz, ganador del Giro de Italia 2019, se anticiparon a los demás conjuntos para tener el mejor desempeño en el certamen ciclístico más atractivo del país.

El equipo también cuenta con la presencia de Oliver Cookson, mánager, Xabier Artexte, preparador y Xabier Zandio, director deportivo.

