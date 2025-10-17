Actualizado:
Vie, 17/10/2025 - 08:28
Ineos puso a temblar a Egan con un movimiento en el 'ciclomercato'
La escuadra británica ha dejado de ser protagonista en el World Tour.
Ineos Grenadiers, pese a los rumores de crisis, se sigue armando para la próxima temporada, y por eso recientemente anunció un fichaje con el que espera escalar en el ranking UCI, y ser protagonista en las 'grandes vueltas' de 2026.
Hace unos días se confirmó oficialmente la llegada de Kévin Vauquelin al Ineos. El ciclista de 24 años no tenía definido equipo para la próxima temporada, por lo que los Granaderos se acercaron y le ofrecieron un contrato por varias temporadas.
¿Por cuánto tiempo firmó Kévin Vauquelin con Ineos?
Kévin Vauquelin e Ineos Grenadiers firmaron un contrato que los une por tres temporadas, pues el francés y la escuadra inglesa estarán ligados desde 2026 hasta 2028. El pedalista apunta a ser uno de los líderes del equipo.
Vauquelin procede del Arkéa-B&B Hotels, equipo en el cual ha militado desde su debut en el ciclismo profesional en 2020, pero la cual está afrontando serios problemas administrativos, razón por la que no fue renovado su contrato.
A su llegada, el ciclista francés de 24 años reconoció para la página oficial del Ineos: "Estoy sumamente orgulloso de unirme a este equipo que ha marcado la historia del ciclismo durante más de una década, tanto en las 'grandes vueltas' como en todo el calendario. Todavía estoy en shock".
Se espera que Vauquelin llegue a pelear el liderato del Ineos, pues se trata de un corredor joven quien ha arrojado buenos resultados en su carrera deportiva y tiene perfil para ser líder, mismo rol que ocupa el colombiano Egan Bernal.
Palmarés de Kévin Vauquelin
Kévin Vauquelin, con 24 años, tiene en su haber los títulos del Tour de los Alpes Marítimos y de Var, Tour de Jura, Estrella de Bessèges y el Tour de la Región de los Países del Loira. En 2025 finalizó segundo en la prueba de 'crono' y tercero en la de ruta del Campeonato Nacional de Ciclismo de Francia, y fue séptimo en la clasificación general del Tour de Francia.
