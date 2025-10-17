Ineos puso a temblar a Egan con un movimiento en el 'ciclomercato'

Ineos Grenadiers, pese a los rumores de crisis, se sigue armando para la próxima temporada, y por eso recientemente anunció un fichaje con el que espera escalar en el ranking UCI, y ser protagonista en las 'grandes vueltas' de 2026.

Puede leer: Astana no se fía de Tejada e Higuita, y fichó a un escalador 'top'

Hace unos días se confirmó oficialmente la llegada de Kévin Vauquelin al Ineos. El ciclista de 24 años no tenía definido equipo para la próxima temporada, por lo que los Granaderos se acercaron y le ofrecieron un contrato por varias temporadas.

¿Por cuánto tiempo firmó Kévin Vauquelin con Ineos?

Kévin Vauquelin e Ineos Grenadiers firmaron un contrato que los une por tres temporadas, pues el francés y la escuadra inglesa estarán ligados desde 2026 hasta 2028. El pedalista apunta a ser uno de los líderes del equipo.

Vauquelin procede del Arkéa-B&B Hotels, equipo en el cual ha militado desde su debut en el ciclismo profesional en 2020, pero la cual está afrontando serios problemas administrativos, razón por la que no fue renovado su contrato.