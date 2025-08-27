Actualizado:
Mié, 27/08/2025 - 16:03
INEOS reveló sus errores con Egan en la etapa 5 de la Vuelta a España
INEOS perdió 16 segundos de diferencia ante el UAE, equipo que se quedó con la etapa.
La quinta etapa de la Vuelta a España 2025 dejó una lección dura para Egan Bernal y su equipo Ineos Grenadiers. Lo que empezó como una estrategia agresiva en la contrarreloj por equipos terminó en un retroceso importante en la general, donde el colombiano descendió al décimo puesto después de que solo cuatro corredores del conjunto británico alcanzaran la meta en bloque.
Desde la salida en Figueres, Ineos salió con un plan ambicioso: imponer ritmo desde el inicio para intimidar a sus rivales directos. El primer parcial fue prometedor y los ubicó en lo más alto del cronometraje. No obstante, la intensidad pasó factura en la segunda mitad del recorrido, donde conjuntos como UAE, Visma–Lease a Bike y Bora–Hansgrohe superaron su tiempo con autoridad.
La potencia de Filippo Ganna marcó la pauta al principio, pero obligó a un gasto elevado de energía que no todos pudieron sostener. Bernal, junto a Michal Kwiatkowski y Ben Turner, mantuvo el paso hasta el final, mientras que Brandon Rivera terminó descolgado, cruzando la meta casi dos minutos después, completamente exhausto.
Pese al desenlace, el director deportivo Christian Knees no se mostró arrepentido de la apuesta. “El plan era ganar la etapa, así que valió la pena el riesgo... y sin duda lo volveríamos a hacer”, expresó tras la jornada. La idea del equipo era clara: arriesgar para buscar una ventaja psicológica y deportiva, aun sabiendo que el margen de error era mínimo.
Con la pérdida de tiempo, Bernal deberá buscar recuperar posiciones en su especialidad: los puertos de alta montaña. Las etapas venideras ofrecen terreno ideal para atacar y demostrar su capacidad de resistencia y estrategia. Para el colombiano, lo vivido en Figueres es más un reto que una derrota definitiva.
La jornada evidenció que en el ciclismo moderno los riesgos deben calcularse al detalle. La agresividad de Ineos dividió opiniones: algunos aplauden el coraje, otros cuestionan la administración del esfuerzo. Lo cierto es que la Vuelta a España aún tiene mucho por definir, y Bernal conserva intactas sus opciones de volver a pelear en la cima si logra aprovechar el terreno que mejor domina.
It's the fifth fastest time at the finish for our Grenadiers after a competitive TTT at #LaVuelta25— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 27, 2025
The result means @Eganbernal now sits 10th overall, 22 seconds off the race lead. pic.twitter.com/6JyuFA5v2f
Fuente
Antena 2