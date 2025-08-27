INEOS reveló sus errores con Egan en la etapa 5 de la Vuelta a España

La quinta etapa de la Vuelta a España 2025 dejó una lección dura para Egan Bernal y su equipo Ineos Grenadiers. Lo que empezó como una estrategia agresiva en la contrarreloj por equipos terminó en un retroceso importante en la general, donde el colombiano descendió al décimo puesto después de que solo cuatro corredores del conjunto británico alcanzaran la meta en bloque.

Desde la salida en Figueres, Ineos salió con un plan ambicioso: imponer ritmo desde el inicio para intimidar a sus rivales directos. El primer parcial fue prometedor y los ubicó en lo más alto del cronometraje. No obstante, la intensidad pasó factura en la segunda mitad del recorrido, donde conjuntos como UAE, Visma–Lease a Bike y Bora–Hansgrohe superaron su tiempo con autoridad.