INEOS se fija en colombiano del Movistar Team; acompañaría a Egan en el 2026

Continúa el mercado de fichajes en el mundo del ciclismo, donde los equipos de la categoría World Tour analizan sus nóminas para saber qué refuerzos necesitan para la próxima temporada, una tarea que el INEOS Grenadiers está buscando completar.

El equipo británico donde milita el colombiano Egan Bernal, quiere volver a ser protagonista en las carreras más importantes del año 2026, para eso, necesitará sumar refuerzos a su plantilla de ciclistas si quiere competir con el UAE de Tadej Pogacar y con el Team Visma de Jonas Vingegaard.

