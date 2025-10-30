Actualizado:
INEOS se fija en colombiano del Movistar Team; acompañaría a Egan en el 2026
El equipo británico de ciclismo analiza posibles refuerzos para la próxima temporada.
Continúa el mercado de fichajes en el mundo del ciclismo, donde los equipos de la categoría World Tour analizan sus nóminas para saber qué refuerzos necesitan para la próxima temporada, una tarea que el INEOS Grenadiers está buscando completar.
El equipo británico donde milita el colombiano Egan Bernal, quiere volver a ser protagonista en las carreras más importantes del año 2026, para eso, necesitará sumar refuerzos a su plantilla de ciclistas si quiere competir con el UAE de Tadej Pogacar y con el Team Visma de Jonas Vingegaard.
INEOS tiene en su radar un pedalista colombiano del Movistar Team
A solo dos meses para que acabe el año 2025, el Movistar Team aun no renueva el contrato del velocista Fernando Gaviria, pedalista antioqueño de 31 años que no ha logrado destacarse de gran manera en esta temporada y podría salir pronto del equipo español.
Pues bien, ante la incertidumbre de la renovación de Gaviria en el equipo telefónico, el INEOS Grenadiers lo tendría en su radar para el 2026, velocista que se juntaría con sus compatriotas Egan Bernal y Brandon Rivera en el conjunto británico.
Otro pedalista colombiano todavía no renueva su contrato
Se trata del ‘escarabajo’ Esteban Chaves, quien actualmente corre para el EF Education-EasyPost, equipo norteamericano que tampoco ha decidido renovarle su contrato que vence a finales de este 2025, por eso, hay incertidumbre también con el futuro del pedalista bogotano de 35 años.
Llama la atención también la situación del ecuatoriano Richard Carapaz, líder del equipo EF Education que tampoco ha extendido su vínculo con el cuadro rosado, pedalista de grandes virtudes en la montaña que podría recalar en otro equipo ante posibles ofertas que seguro llegarán si no llega a continuar en el conjunto estadounidense para 2026.
