Ineos desde ya lucha por poder pelear el próximo año en el Tour de Francia y destacarse en las demás carreras del World Tour. Por eso la poderosa escuadra británica consiguió confirmar cuatro grandes fichajes, de los cuales se destaca la llegada del colombiano Daniel Felipe Martínez, que sale del Education First.

Asimismo, el equipo inglés firmó a Richie Porte, el actual tercer puesto del Tour que consiguió quitarle la posición a Miguel Ángel López en la pasada 'Grande Boucle'.

También el Ineos confirma al belga Laurens de Plus y el británico Thomas Pidcock. Con estas contrataciones se espera fortalecer la nómina de la plantilla en experiencia y talento, además de luchar por las grandes y las clásicas del calendario.

Continued evolution.



Introducing a quartet of new Grenadiers to complete our 2021 roster:



🇧🇪 @LaurensDePlus



🇨🇴 @danifmartinez96



🇬🇧 @Tompid



🇦🇺 @richie_porte