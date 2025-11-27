Actualizado:
INEOS y Egan Bernal sufren importante cambio para la próxima temporada
El equipo del colombiano anunció un cambio muy importante y un fichaje de lujo.
El INEOS Grenadiers, equipo con el que compite el colombiano Egan Bernal anunció un cambio trascendental en su estructura deportiva, pensando en la temporada 2026 la escuadra inglesa piensa en grande y oficializaron a su nuevo director deportivo, precisamente un ex corredor que acaba de retirarse será el encargado de asumir el puesto.
Geraint Thomas entra al INEOS
El ciclista galés que acaba de retirarse de ciclista profesional no se aleja de las bicicletas y entra como nuevo director deportivo del equipo para la temporada del próximo año.
“Thomas trabajará estrechamente con el histórico director Dave Brailsford, el director de rendimiento Scott Drawer y el resto del equipo directivo para aportar su experiencia en la estrategia de carrera, el reclutamiento de corredores, el desarrollo y la preparación de las competiciones”, indicó el Ineos en un comunicado oficial.
Geraint Thomas tiene un recorrido envidiable en el mundo del ciclismo, campeón olímpico en 2008 y 2012 en persecución y uno de los gregarios más importantes de Froome en Sky, que ahora pasó a ser INEOS.
“Este equipo ha sido mi hogar desde el primer día y asumir este nuevo rol me parece un paso natural. He aprendido tanto de las personas a mi alrededor, ya sean mis compañeros de equipo o el personal técnico, y quiero basarme en nuestros fantásticos éxitos del pasado para construir el futuro”, explicó Thomas.
De compañero a director
El galés fue compañero por varios años de Egan y eran la cabeza del equipo en las distintas competencias del año, pero ahora la situación es diferente, el colombiano pasó de compañero a dirigido y ahora tendrá que hacer caso a cualquier indicación que se le de.
