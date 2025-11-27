INEOS y Egan Bernal sufren importante cambio para la próxima temporada

Geraint Thomas entra al INEOS

El ciclista galés que acaba de retirarse de ciclista profesional no se aleja de las bicicletas y entra como nuevo director deportivo del equipo para la temporada del próximo año.

“Thomas trabajará estrechamente con el histórico director Dave Brailsford, el director de rendimiento Scott Drawer y el resto del equipo directivo para aportar su experiencia en la estrategia de carrera, el reclutamiento de corredores, el desarrollo y la preparación de las competiciones”, indicó el Ineos en un comunicado oficial.

Geraint Thomas tiene un recorrido envidiable en el mundo del ciclismo, campeón olímpico en 2008 y 2012 en persecución y uno de los gregarios más importantes de Froome en Sky, que ahora pasó a ser INEOS.

“Este equipo ha sido mi hogar desde el primer día y asumir este nuevo rol me parece un paso natural. He aprendido tanto de las personas a mi alrededor, ya sean mis compañeros de equipo o el personal técnico, y quiero basarme en nuestros fantásticos éxitos del pasado para construir el futuro”, explicó Thomas.