Lun, 15/09/2025 - 13:30
Ineos ya hace planes con Egan Bernal para el World Tour 2026
El equipo tiene listo su plan de trabajo con el colombiano para el siguiente año.
Egan Bernal vivió una destacada Vuelta a España 2025, en la que logró una emotiva victoria de etapa. Por ello, tras la ronda ibérica ha recibido las primeras señales del equipo INEOS Grenadiers sobre su futuro inmediato.
Todo apunta a que la escuadra británica quiere devolver al zipaquireño al rol protagónico en las clasificaciones generales de las grandes vueltas, un escenario que parecía lejano tras sus problemas físicos de temporadas anteriores.
Según fuentes cercanas al conjunto dirigido desde Inglaterra, el plan para la temporada 2026 es claro: Bernal será uno de los referentes en la pelea por las principales competencias del World Tour.
Después de un calendario 2025 que sirvió para medir su evolución, el corredor cafetero ha demostrado estar listo para volver a disputar carreras de tres semanas, consolidándose como una pieza clave dentro de la estrategia global del INEOS.
La Vuelta a España recién finalizada mostró a un Bernal combativo, capaz de responder a los ataques de los favoritos y, sobre todo, de culminar con una victoria que levantó el ánimo del equipo y de sus seguidores. “Me siento cada vez más fuerte, este triunfo es una señal de que estamos en el camino correcto”, apuntó el pedalista.
El objetivo más grande para el próximo curso será el Tour de Francia, donde INEOS espera regresar a lo más alto tras varias ediciones sin el protagonismo de años anteriores.
Bernal, quien ya sabe lo que es vestirse de amarillo, tendría un papel central en la estrategia del equipo para la ronda gala, combinando experiencia, liderazgo y capacidad para resistir las tres semanas de la carrera más exigente del mundo. Además, su calendario incluiría otras pruebas del World Tour como el Critérium du Dauphiné o El País Vasco, escenarios ideales para medir su estado de forma.
🗣️ "It was fun, I think!"— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 13, 2025
Hear from @Eganbernal after the final mountain stage at @lavuelta 🇪🇸⛰️ pic.twitter.com/kSrINdMoaK
De confirmarse este plan, la apuesta del INEOS también significaría un respaldo al proceso que Bernal ha liderado para regresar a la élite tras su grave accidente en 2022. El ciclista ha insistido en que su objetivo es volver a pelear por el podio en las grandes vueltas y la escuadra británica parece dispuesta a darle esa oportunidad.
Para los aficionados colombianos, esta noticia es sinónimo de esperanza: el sueño de ver nuevamente a su campeón disputar de tú a tú con figuras como Tadej Pogacar o Jonas Vingegaard podría hacerse realidad en 2026.
Antena 2