Ineos ya hace planes con Egan Bernal para el World Tour 2026

Según fuentes cercanas al conjunto dirigido desde Inglaterra, el plan para la temporada 2026 es claro: Bernal será uno de los referentes en la pelea por las principales competencias del World Tour.

Después de un calendario 2025 que sirvió para medir su evolución, el corredor cafetero ha demostrado estar listo para volver a disputar carreras de tres semanas, consolidándose como una pieza clave dentro de la estrategia global del INEOS.

La Vuelta a España recién finalizada mostró a un Bernal combativo, capaz de responder a los ataques de los favoritos y, sobre todo, de culminar con una victoria que levantó el ánimo del equipo y de sus seguidores. “Me siento cada vez más fuerte, este triunfo es una señal de que estamos en el camino correcto”, apuntó el pedalista.

El objetivo más grande para el próximo curso será el Tour de Francia, donde INEOS espera regresar a lo más alto tras varias ediciones sin el protagonismo de años anteriores.

Bernal, quien ya sabe lo que es vestirse de amarillo, tendría un papel central en la estrategia del equipo para la ronda gala, combinando experiencia, liderazgo y capacidad para resistir las tres semanas de la carrera más exigente del mundo. Además, su calendario incluiría otras pruebas del World Tour como el Critérium du Dauphiné o El País Vasco, escenarios ideales para medir su estado de forma.