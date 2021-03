¡Insólito! Invías anunció cierres por la Vuelta al Tolima y se le olvidó que se había aplazado

Le puede interesar: Calendario de Pereira y Boyacá Chicó en la Liga BetPlay para definir el descenso

Adicionalmente, le da la razón al Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, quien durante la jornada del pasado martes había manifestado que las razones expuestas para el aplazamiento de la Vuelta a Tolima no son ciertas, por lo que la entidad iniciaría una investigación.

"Queremos aclararle a la opinión pública que la cancelación de la Vuelta al Tolima no tiene naa que ver con el Ministerio del Deporte. Es una vuelta organizada por el departamento, la liga de ciclismo y la Federación Colombiana de Ciclismo. Sí queremos saber lo sucedido, no es posible que una vuelta se cancele faltando un día para el inicio y mucho menos aludiendo presuntas razones que no son ciertas, por lo que el Ministerio del Deportes iniciará una investigación exhaustiva y le diremos al país qué fue lo que sucedió con la Vuelta al Tolima, no es posible jugar con los sueños y expectativa de tantos equipos y personas de este bello deporte", había indicado Lucena.