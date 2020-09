Ion Izagirre sufrió fractura de clavícula y del tercer metacarpiano derecho

Accidentada resultó la etapa 11 de la edición 107 del Tour de Francia para el equipo kazajo Astana, que tiene como líder al colombiano Miguel Ángel 'supermán' López, luego de que una de sus cartas para respaldarlo en la alta montaña, el español Ion Izagirre sufriera una grave caída que lo obligó a retirarse de la competencia.

Y es que cuando restaban 29 kilómetros para la meta y el pelotón comenzaba a perfilar sus favoritos para la fracción, Izagirre se fue al piso junto a un corredor del Israel Start-Up Nation y otro del Movistar justo cuando la carretera se puso estrecha al transito por una de las poblaciones que recibió la prueba.

Este accidente le ocasionó al español, según comunicó Astana en un primer comunicado la fractura de la clavícula y del tercer metacarpiano derecho.

Además, tiene varios puntos de sutura en su barbilla y en la mejilla, por lo que permanecerá hospitalizado en la noche de este miércoles.

Update on Ion Izagirre. Our rider was diagnosed with right collarbone fracture and right third metacarpal fracture. Also, he has got multiple stitches on his chin and cheek. Ion will spend this night in the hospital under medical supervision.#TDF2020 #AstanaProTeam