Actualizado:
Vie, 12/09/2025 - 13:52
IPT: el nuevo nombre del equipo israelí en medio de tensiones y protestas
El equipo israelí decidió cambiar su nombre para evitar más problemas.
La Vuelta a España 2025 será recordada como la edición de las protestas, ya son varias las carreras que se han visto afectadas por estas e incluso todavía corren riesgo las últimas que se van a correr.
Estas protestas son propalestina, un sinfín de aficionados se han hecho sentir sobre todo en las salidas y en las metas. Precisamente por esto el equipo israelí optó por cambiar su nombre para las carreras que disputará este fin de semana en Canadá.
IPT será el nuevo nombre
El Israel-Premier Tech es uno de los equipos que está participando en esta Vuelta a España y con los que más problemas ha habido.
Si bien los ciclistas como tal no tienen nada que ver, el equipo proveniente de Israel ha sido el blanco de las protestas durante la Vuelta, precisamente por esta razón el equipo ha decidido cambiar su nombre para evitar problemas al menos en las carreras cercanas.
El nuevo nombre será IPT, si bien es como si fuera la abreviación el nombre Israel no está presente, con esto esperan evitar más manifestaciones, sobre todo en el Gran Premio de Quebec que se correrá este fin de semana y un grupo de palestinos canadienses ya tenían pensado hacer unas protestas similares a las que se están dando en España.
Todo fue iniciativa del equipo
Desde la organización del premio afirman que ellos no tuvieron nada que ver con el cambio, que fue el mismo equipo el que lo solicitó y ya aparece así en todas las plataformas oficiales.
El gobierno canadiense se pronunció y aclaró que pondrán todos los medios que tienen al alcance para que la carrera transcurra con tranquilidad.
Fuente
Antena 2