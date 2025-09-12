IPT: el nuevo nombre del equipo israelí en medio de tensiones y protestas

IPT será el nuevo nombre

El Israel-Premier Tech es uno de los equipos que está participando en esta Vuelta a España y con los que más problemas ha habido.

Si bien los ciclistas como tal no tienen nada que ver, el equipo proveniente de Israel ha sido el blanco de las protestas durante la Vuelta, precisamente por esta razón el equipo ha decidido cambiar su nombre para evitar problemas al menos en las carreras cercanas.

El nuevo nombre será IPT, si bien es como si fuera la abreviación el nombre Israel no está presente, con esto esperan evitar más manifestaciones, sobre todo en el Gran Premio de Quebec que se correrá este fin de semana y un grupo de palestinos canadienses ya tenían pensado hacer unas protestas similares a las que se están dando en España.