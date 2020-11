Israel Start Up Nation confirmó su nómina para el 2021 y los "escuderos" que tendrá Froome

Las principales equipos del pelotón World Tour de preparan para afrontar la temporada 2021 del ciclismo mundial y una escuadra que genera gran expectativa es la del Israel Start-Up Nation.

Y es que el equipo que cumplirá con su segunda temporada en la máxima categoría de la Unión Ciclística Internacional se reforzó de gran manera para el próximo año al contratar a la estrella británica y cuatro veces ganador del Tour de Francia, Chris Froome.

Precisamente para respaldar la labor que se espera de Froome en el 2021, los directivos del Israel Start-Up Nation vincularon a su plantilla a importantes corredores que servirán de escuderos del británico.

Boivin and Hollenstein make it 32 for season 2021.



- Guillaume Boivin and Reto Hollenstein extend their contracts with ISN.

- Co-owner Sylvan Adams: “Exciting times ahead”.



Find ISN's full 2021 Team Roster here: https://t.co/lP2FBocT9X#YallaISN pic.twitter.com/Ws9q7LmcJD