Italiano Filippo Ganna batió récord del mundo de persecución en pista

El italiano Filippo Ganna batió este viernes su propio récord del mundo de persecución en pista, recorriendo los cuatro kilómetros en 4 minutos y 01,934 segundos durante las sesiones de clasificación de la prueba en el Mundial de ciclismo en pista de Berlín.

El corredor de 23 años del equipo Ineos se acerca un poco más a la barrera simbólica de bajar de los 4 minutos. Estableció su anterior récord del mundo en noviembre, con un crono de 4 minutos y 02,647 segundos.

Originario de la región de Piamonte, Ganna se dedica igualmente al ciclismo en ruta, pero es en la pista donde su potencial es mayor, acumulando ya tres títulos de campeón del mundo de persecución (2016, 2018, 2019).

⏱️ 4:01.934 😲



That's a new world record for @GannaFilippo during individual pursuit qualifying #Berlin2020 👏🇮🇹pic.twitter.com/tnWcWj4wSr