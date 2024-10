Iván Sosa deja el Movistar y ya tiene nuevo equipo para 2025

Iván Ramiro Sosa, ciclista colombiano, ha sido anunciado oficialmente como nuevo integrante del equipo español Kern Pharma para la temporada 2025. El equipo confirmó su fichaje mediante un comunicado en redes sociales, donde le dio la bienvenida al corredor oriundo de Cundinamarca.

Este movimiento llega tras el paso de Sosa por el Movistar Team, equipo en el que compartió tiempo con su compatriota Nairo Quintana.

Sosa se convierte en el sexto fichaje de Kern Pharma para el próximo año. En su declaración inicial como miembro del equipo, el ciclista expresó su gratitud y compromiso con el nuevo reto. "Estoy muy agradecido al Equipo Kern Pharma por esta oportunidad. Creo que mi reto más grande lo tengo conmigo mismo en volver a tener un nivel muy bueno que me permita disputar las carreras. Sé que juntos y trabajando duro podemos llegar a ese objetivo".

A sus 27 años, Sosa considera que ha acumulado una experiencia importante en sus años de competencia profesional, tanto en los buenos como en los malos momentos, y se muestra dispuesto a aprovechar esta nueva etapa con el Kern Pharma.

Vea también: Groupama le arrabata al Movistar a "uno de los mejores corredores del mundo"; firmó por dos años

"En estos últimos años he aprendido mucho y también he tenido momentos malos, como todo deportista, pero todavía tengo mucho que ofrecer. Hoy en día el deporte requiere bastante sacrificio y ese apoyo extra que te brinda el equipo se agradece. Aunque después las cosas no salgan, tener ese respaldo ya es una motivación y te hace sentirte más acompañado, y aquí lo he encontrado. Llego con muchas ganas de trabajar para aprovechar la oportunidad al máximo y darle muchas satisfacciones al equipo", añadió Sosa.

El manager general del Kern Pharma, Juanjo Oroz, también compartió sus expectativas sobre la llegada del colombiano, destacando sus cualidades y el plan de trabajo conjunto que tienen previsto. "Iván Sosa es un corredor del que esperamos victorias y resultados. Vamos a tratar de proporcionarle objetivos que sean un reto para él dentro de un calendario que se adapte a sus características. Sabemos de su calidad en recorridos específicos y nos amoldaremos a él para sacar su mejor rendimiento", explicó Oroz en su mensaje oficial.

Le puede interesar: Nairo, en deuda con el Movistar: el 'tenebroso' dato que anunciaron

Kern Pharma continúa consolidando su plantel para el próximo año con la inclusión de Sosa, buscando fortalecer su desempeño en las competencias europeas y aprovechar el potencial del colombiano en terrenos que se ajusten a sus habilidades, con el respaldo de un equipo comprometido en maximizar sus capacidades.