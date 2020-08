Jakobsen despierta del coma tras accidente en la Vuelta a Polonia

El ciclista neerlandés Fabio Jakobsen despertó del coma que inducido tras sufrir un grave accidente en la llegada de la primera etapa de la Vuelta a Polonia, informaron los organizadores de la carrera a través de su cuenta de Ttwitter.

(Le puede interesar: Fernando Jaramillo es elegido nuevo presidente de la Dimayor)

"Tenemos buenas noticias desde el hospital. Fabio Jakobsen se ha despertado del coma. Su estado es bueno", afirmaron los organizadores de la competencia en su cuenta oficial de Twitter.

We have good news from the hospital in Sosnowiec! @FabioJakobsen is awake now from the coma. Condition is "good". 👌#tdp20 @deceuninck_qst