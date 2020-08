Jasper Philipsen ganó la tercera etapa del Tour de Limosín

El belga Jasper Philipsen (UAE Emirates) se ha impuesto al esprint en la tercera etapa del Tour del Limosín disputada entre Ussac y Chamberet, con un recorrido de 177.9 kilómetros, en la que el italiano Luca Wackermann (Vini Zabú) recuperó el liderato.

Philipsen, de 22 años, ganador de una etapa del Tour Down Under en 2019, atacó dentro del último kilómetro para alcanzar unos pocos metros de ventaja que le resultaron suficientes para alzar los brazos ante el británico Jake Stewart (Groupama FDJ Continental) y el belga Benjamin Declercq (Arkéa-Samsic), segundo y tercero respectivamente.

Un esprint muy disputado en el que se metieron en la refriega dos españoles: Gonzalo Serrano (Caja Rural-Seguros RGA) y Antonio Angulo (Euskaltel-Euskadi), quinto y sexto respectivamente.

📹 That’s our second consecutive stage win in the #TDLNA2020 🇫🇷! @JasperPhilipsen #UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/QFGc3vast6