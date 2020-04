Jefe de Nairo en Arkea envió una carta a ciclistas y patrocinadores por la crisis

La difícil situación sanitaria en Europa por cuenta de la pandemia del coronavirus ha obligado a suspender diferentes eventos deportivos y el ciclismo fue uno de los más afectados. El calendario de la UCI está en el limbo y uno de los equipos más damnificados fue el Arkea de Nairo Quintana, que empezó con sendos triunfos en la temporada.

En medio de la crisis, es uno de los pocos equipos que por ahora no se han visto obligados a reducir o modificar el salario de sus ciclistas y, según Emmanuel Hubert, esto es gracias a los patrocinadores que han hecho esfuerzos para no abandonarlos en medio de esta delicada situación. Por eso, la escuadra emitió un comunicado oficial.

“Una vez más me gustaría agradecer a las empresas Arkéa y Samsic por su apoyo, pero también a todos los socios de nuestro equipo. Hemos construido una historia juntos y continuaremos haciéndolo cuando la vida vuelva a la normalidad”, señaló en primera medida el gerente general de la escuadra gala.

Luego continuó con palabras de agradecimiento a las marcas: “Me imagino que la situación no es simple para ustedes, debido al cierre de casi todo el sistema económico en Francia, pero me gustaría decirle que los intercambios que tenemos casi a diario, que su apoyo, y su optimismo ambiental me da a mí y a todos los miembros de mi equipo la fuerza y ​​el deseo de ir aún más lejos cuando nuestros corredores puedan reanudar su actividad normal y cuando las primeras competiciones se programen nuevamente”.

Posteriormente, resaltó los logros que ha alcanzado la escuadra encabezada por el colombiano Quintana: “En cualquier caso, espero que nuestro inicio de temporada te haya permitido vibrar como lo hicimos nosotros. Si hemos alcanzado este nivel de rendimiento, es gracias a usted, su compromiso con nosotros. Creíste en nuestro proyecto y lo apoyaste. Actualmente, somos el primer equipo francés en la UCI, el séptimo a nivel mundial y el primero en la clasificación del Circuito Europeo y Nairo Quintana segundo de los corredores de la UCI”.

Y cerró dejando un mensaje esperanzador para ciclistas y empresas: “Pienso en ustedes, mis socios, pero también en ustedes, mis corredores, que lograron con éxito la amalgamación en unos pocos meses entre nuevos y viejos, todos rápidamente encontraron su lugar con una sola palabra clave. Esto se vio de inmediato en el terreno, y esta dinámica no puede reducirse en este período de confinamiento, porque una nueva filosofía se ha afianzado en el equipo Arkéa-Samsic. Ahora está arraigado en nosotros, y tan pronto como reanudemos nuestra actividad, queridos socios, haremos todo lo posible para seguir brillando nuestros colores en los eventos más grandes del mundo”.