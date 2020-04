Jefe de Rigo Urán negocia reducción de salarios y lanza advertencia al Tour de Francia

En medio del parón de las actividades del ciclismo por la pandemia del coronavirus y después del anunció de la Unión Ciclista Internacional y Amaury Sport Organisation (ASO) sobre las posibles nuevas fechas del Tour de Francia, las principales escuadras del mundo han tomado medidas con su personal y además dado a conocer su opinión con respecto a la realización de las carreras.

En esta oportunidad, el equipo estadounidense EF Pro Cycling, mediante su mánager general Jonathan Vaughters, confirmó que está negociando con los 30 corredores de la plantilla una posible reducción de sus salarios teniendo en cuenta que el principal patrocinador ha visto afectada su economía.

Le puede interesar: "Si no se garantiza la salud, se debe pensar en cancelar el Tour": reconocido ciclista del Bora

"Estamos discutiendo las cosas de forma individual con cada piloto. Necesitamos su aprobación y disposición para hacer que esto funcione", indicó Vaughters en diálogo con Cyclingnews.

De esta manera, los colombianos Rigoberto Urán, Sergio Andrés Higuita y Daniel Felipe Martínez reducirían en un porcentaje el salario que recibe por parte de su escuadra.

Por otro lado, el mánager del EF Pro Cycling criticó la decisión de ASO sobre el cambio de fechas del Tour de Francia ya que la compañía no habría tenido en cuenta la salud de los corredores.

Lea también: Mikel Landa se entusiasma con el nuevo calendario del Tour de Francia

Vaughters afirmó en entrevista para The Guardian que los organizadores de la 'Grande Boucle' debieron tener en cuenta la opción de realizar la competencia sin público y además indicó que se tendrán que tomar medidas importantes en cuanto al cuidad de la salud de cada corredor.

"No entiendo por qué dicen que no lo quieren a puerta cerrada. Sé que eso no sería una tradición, pero creo que es una buena opción. De esa manera minimizas el riesgo. Si yo fuera ellos, lo consideraría una opción seria. Probablemente sea una buena idea poner en cuarentena a los corredores antes del comienzo; pero la actitud de ASO parece ser 'es la forma en que siempre lo hemos hecho o no lo hemos hecho en absoluto'. Eso puede ser un poco miope de su parte. Es mejor introducir estas medidas adicionales que ninguna competencia en absoluto ", puntualizó.