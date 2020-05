Jefe de Urán, Higuita y Martínez define el futuro del equipo para 2021

Jonathan Vaughters, exciclista profesional y hoy director deportivo del equipo de categoría UCI WorldTour Ef Pro Cycling, le salió al paso las versiones que surgieron en la prensa internacional sobre la posible desaparición de la escuadra estadounidense al término de la temporada 2020.

Sin embargo, Vaughters realizó una serie de publicaciones en su cuenta oficial de Twitter en la cuál criticó el trabajo de algunos comunicadores, pero al mismo tiempo respondió si el Ef Pro Cycling se acaba o no.

Lea también: Beisbolistas hacen contrapropuesta a las Grandes Ligas para jugar temporada

Sobre la continuidad de la escuadra, el hoy jefe de los colombianos Rigoberto Urán, Sergio Andrés Higuita y Daniel Felipe Martínez afirmó que no se acabará y están en la búsqueda de patrocinadores para sanar el golpe que le ha dado a su economía la crisis del coronavirus.

Less snarky follow up: Things are pretty rough in pro cycling right now. I think things are pretty rough for a lot of people, unless you own a toilet paper factory. We’ve had to make hard cuts. And we are looking for new sponsors to help out in the future. But EF isn’t leaving.