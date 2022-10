Jefe del Arkéa deja solo a Nairo por el caso del tramadol: "Ahora es su problema"

El positivo por Tramadol del ciclista colombiano Nairo Alexander Quintana sigue generando reacciones. A pesar de que el boyacense terminó su contrato con el equipo Arkéa-Samsic y asumió por sus propios medios la apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de la sanción que le impuso la Unión Ciclista Internacional (UCI), desde la escuadra francesas se volvieron a conocer opiniones.

En las últimas horas, Emmanuel Hubert, director de la escuadra dio una nueva opinión sobre el caso de Nairo Quintana. En su respuesta, Hubert se desligó totalmente del colombiano.

“Le pedí una explicación. Yo estaba muy molesto y convencido de que no había tomado nada. Desde entonces, se ha defendido. Tiene derecho a afirmar que es inocente. Ahora es su problema. Ya no estamos obligados contractualmente. El capítulo de Quintana está cerrado”, afirmó en diálogo con Le Télégramme.

Nairo se ilusiona con el TAS

El pasado 21 de octubre, el boyacense se mostró confiado por la presentación que hizo en el TAS y reiteró que en ningún momento ha "hecho nada malo".

"Vamos muy bien, tenemos buenas sensaciones de respuesta. Acudimos al TAS porque soy inocente, no he hecho nada malo y por eso he recurrido. Creemos en el TAS y la reglamentación, estamos a la espera de una noticia".