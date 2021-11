Jesús David Peña, la 'joya' del ciclismo colombiano que llega al World Tour

Una de las grandes noticias del ciclismo colombiano es la llegada de Jesús David Peña al World Tour. Entrar en las grandes ligas del ciclismo mundial genera una gran ilusión en la carrera del ciclista, que ahora estará en la escuadra del Bike Exchange, exequipo de Esteban Chaves.

Peña, que cuenta con una prometedora carrera, será carta para que el equipo australiano vuelva a cosechar triunfos en las citas más importantes del pedal europeo. El corredor ya suma un grato palmarés con dos conquistas de la Vuelta a la Juventud en Colombia (2019 y 2021), esto ya lo convierte como corredor a observar.

Tras conocerse su arribo, el nacido en Zipaquirá manifestó su felicidad en charla con la prensa del nuevo conjunto donde hará parte.

“Estoy muy emocionado. Me uniré a un equipo WorldTour que siempre ha sido mi sueño. Hacerlo con GreenEDGE Cycling, que siempre he seguido, lo hace aún más especial. Cuando se me presentó la oportunidad, no lo dudé ni un segundo y la aproveché de inmediato", aseguró.

Asimismo, Peña reconoció que intentará aprender, potenciarse, mejorar en la alta montaña y luchar en cada uno de los terrenos de la carretera en pro del equipo.

"Por supuesto, comenzará la parte difícil, no será fácil competir con los mejores ciclistas del mundo, pero mi motivación es altísima y esto para mí es solo un punto de partida. Tendré que estudiar, tendré que aprender, tendré que concentrarme en todos los aspectos para mejorar mi desempeño", indicó.

¿Quién es Jesús David Peña? El ciclista, que nació un 8 de mayo del año 2000 en Zipaquirá, tierra del 'Zipa' Forero y Egan Bernal, lleva el ciclismo en sus venas e intentará dejar en alto el nombre del lugar donde nació.

Hizo parte del equipo Colombia Tierra de Atletas-GW, categoría Continental, además del Coldeportes Bicicletas Strongman; ahora, tras sus grandes triunfos, dará un paso contundente hacia el World Tour.