Johnatan Narváez, del Team INEOS, campeón de la Semana Coppi y Bartali

El ciclista ecuatoriano Johnatan Narváez, del equipo Ineos, logró este viernes la victoria final en la Semana Coppi y Bartali, tras disputarse la cuarta y última etapa, de 166,2 kilómetros con salida y llegada en la localidad italiana de Forlì y en la que se impuso el neerlandés Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma).

Narváez se hizo con el triunfo final al acabar tercero, y apuntarse cuatro segundos de bonificación, en la etapa final, por detrás del ganador, Eenkhoorn, y del italiano Diego Ulissi (UAE-Team Emirates), y arrebatárselo al que era líder desde la segunda etapa, el también italiano Andrea Bagioli.

JHONATAN NARVAEZ WINS COPPI E BARTALI!



Congratulations @NarvaezJho who sprints to third on stage four to earn four bonus seconds and seal overall victory by one second! 🙌#BuiltOnPurpose pic.twitter.com/rVLu7vSHBK