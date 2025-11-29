Actualizado:
Sáb, 29/11/2025 - 16:56
Jonas Vingegaard da la sorpresa: inesperada confesión sobre su retiro
El danés habló sobre sus planes una vez que finalicé su etapa como ciclista profesional.
Jonas Vingegaard vuelve a sorprender al mundo del deporte con unas declaraciones que revelan una faceta poco conocida de su vida, una que se aleja del vértigo de las grandes competencias y se acerca al ritmo pausado de los oficios artesanales. En una entrevista concedida a la cadena TV Midvest, el campeón habló con absoluta franqueza sobre el rumbo que podría tomar una vez concluya su etapa profesional.
Lea también: Movistar sorprende a Nairo; elegirían otro capitán ante la baja de Enric Mas
En medio de la conversación, el doble ganador del Tour de Francia abrió una puerta inesperada al admitir que siempre tuvo afinidad por actividades más técnicas, incluso antes de consolidarse como uno de los corredores más sólidos del pelotón internacional.
En otras noticias
Las sedes mexicanas para el Mundial 2026
Vingegaard recordó que, si no hubiera logrado convertirse en una referencia deportiva, probablemente habría optado por trabajar en el sector financiero, un campo que siempre le resultó atractivo debido a su gusto por los números y la planificación.
No obstante, lo que realmente llamó la atención fue la confesión del danés sobre su creciente pasión por la carpintería, una afición que nació casi por casualidad. Según explicó, mientras remodelaba su propia vivienda descubrió que las herramientas, la madera y los diseños manuales le generaban una satisfacción inesperada. Ese descubrimiento, más emocional que racional, le abrió un camino que hoy contempla con seriedad como una alternativa para su futuro.
A medida que profundizaba en su relato, el líder del Team Visma-Lease a Bike dejó claro que trabajar con sus manos se ha convertido en un escape personal y un espacio donde encuentra tranquilidad. Por ello, no descartó dedicarse completamente a este oficio cuando llegue el momento de poner fin a su vida deportiva. “Me gusta mucho la carpintería”, afirmó con una sonrisa, dejando entrever que su próxima vida podría estar llena de serruchos, mesas de trabajo y piezas hechas a medida.
El campeón de La Vuelta 2025 también aprovechó el momento para reflexionar sobre el camino que lo llevó hasta la élite, recordando que nunca fue considerado un prodigio y que su ascenso estuvo marcado por la constancia y el esfuerzo silencioso. Con humildad, envió un mensaje claro a los jóvenes que sueñan con brillar: no siempre los talentos más evidentes son los que alcanzan la cima; a veces, la disciplina y la paciencia marcan la diferencia.
Mientras el mundo del ciclismo debate sobre sus próximos desafíos, Vingegaard se mantiene firme en su plan inmediato: seguir compitiendo al más alto nivel, al menos por un par de temporadas más. Su objetivo más cercano es recuperar el trono del Tour, un reto que perdió en 2025 frente a un inspirado Tadej Pogacar, y que pretende disputar con ambición en 2026. Además, no descarta explorar nuevos horizontes deportivos, como debutar en el Giro de Italia para cerrar el círculo de las grandes vueltas
Vingegaard y su confesión más extrema: "Te preguntas si merece la pena continuar" El danés admite en un documental que llegó a cuestionarse su continuidad y destaca que su rivalidad con Pogacar fue el motor que le devolvió las ganas de competir. https://t.co/LsKovaAJ7H pic.twitter.com/Z3DDDGIcwX— ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) November 27, 2025
Sin embargo, más allá de las metas deportivas, el danés demuestra una madurez poco común en figuras de su edad, enfocándose también en su vida familiar y en la posibilidad de construir una rutina basada en la calma y la creatividad. En sus palabras, una vida serena, rodeado de los suyos y dedicado a elaborar muebles u objetos decorativos, podría ser tan gratificante como cualquier victoria en carretera.
Le puede interesar: Pogacar y los 9 ciclistas que pelean por la Bicicleta de Oro 2025: ¿hay colombianos?
Vingegaard se ha convertido en un ejemplo de equilibrio entre la exigencia de la alta competencia y los sueños personales. Su deseo de dedicarse a un oficio artesanal cuando termine su trayectoria evidencia una visión amplia, humana y profundamente auténtica.
Fuente
Antena 2