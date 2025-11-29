Jonas Vingegaard da la sorpresa: inesperada confesión sobre su retiro

Vingegaard recordó que, si no hubiera logrado convertirse en una referencia deportiva, probablemente habría optado por trabajar en el sector financiero, un campo que siempre le resultó atractivo debido a su gusto por los números y la planificación.

No obstante, lo que realmente llamó la atención fue la confesión del danés sobre su creciente pasión por la carpintería, una afición que nació casi por casualidad. Según explicó, mientras remodelaba su propia vivienda descubrió que las herramientas, la madera y los diseños manuales le generaban una satisfacción inesperada. Ese descubrimiento, más emocional que racional, le abrió un camino que hoy contempla con seriedad como una alternativa para su futuro.

A medida que profundizaba en su relato, el líder del Team Visma-Lease a Bike dejó claro que trabajar con sus manos se ha convertido en un escape personal y un espacio donde encuentra tranquilidad. Por ello, no descartó dedicarse completamente a este oficio cuando llegue el momento de poner fin a su vida deportiva. “Me gusta mucho la carpintería”, afirmó con una sonrisa, dejando entrever que su próxima vida podría estar llena de serruchos, mesas de trabajo y piezas hechas a medida.

El campeón de La Vuelta 2025 también aprovechó el momento para reflexionar sobre el camino que lo llevó hasta la élite, recordando que nunca fue considerado un prodigio y que su ascenso estuvo marcado por la constancia y el esfuerzo silencioso. Con humildad, envió un mensaje claro a los jóvenes que sueñan con brillar: no siempre los talentos más evidentes son los que alcanzan la cima; a veces, la disciplina y la paciencia marcan la diferencia.

Mientras el mundo del ciclismo debate sobre sus próximos desafíos, Vingegaard se mantiene firme en su plan inmediato: seguir compitiendo al más alto nivel, al menos por un par de temporadas más. Su objetivo más cercano es recuperar el trono del Tour, un reto que perdió en 2025 frente a un inspirado Tadej Pogacar, y que pretende disputar con ambición en 2026. Además, no descarta explorar nuevos horizontes deportivos, como debutar en el Giro de Italia para cerrar el círculo de las grandes vueltas