Actualizado:
Lun, 01/09/2025 - 15:33
Juan Ayuso arma revolcón en el World Tour; dardos al UAE en su despedida
El ciclista español aseguró que deja el UAE Team Emirates en búsqueda de nuevas oportunidades.
El ciclista español Juan Ayuso revolucionó el ciclismo internacional este lunes 1 de septiembre al anunciar su salida del UAE Team Emirates con el objetivo de buscar una nueva escuadra que se "alinee mejor" con su forma de ser y valores.
De esta manera, Ayuso confirmó los rumores que aseguraban que su relación con el UAE Team Emirates no era la mejor y no contaba con la libertad para demostrar su nivel.
"Después de una etapa increíble, mi camino y el del UAE Team Emirates se separan", escribió el español en un comunicado oficial.
Ayuso, de 22 años, dio a conocer la noticia en pleno desarrollo de la Vuelta a España, carrera en la que a pesar de haber conseguido la victoria de una etapa, ha sido protagonista de algunas polémicas, teniendo en cuenta el nivel con el que llegó a la prueba.
Dardo de Juan Ayuso al UAE Team Emirates
En su carta de despedida, Juan Ayuso aseguró que continuará su carrera en un equipo en el que pueda demostrar su forma de ser y además expresar sus valores.
Para muchos especialistas, las palabras de Ayuso se traducen en un dardo hacia el UAE Team Emirates, escuadra que no le habría permitido su desarrollo.
"Aquí en el equipo he pasado muchos años y momentos maravillosos, y dejo a muchos amigos y grandes profesionales que nunca olvidaré, pero a nivel personal siento que es el momento encontrar un entorno que se alinee mejor con mi forma de ser y mis valores, buscando un lugar donde pueda desarrollarme con total confianza y tranquilidad", escribió el español.
"Ahora siento que es el momento de buscar nuevos retos y oportunidades, en un sitio con mi misma visión. estoy ilusionado por lo que me depara el futuro y agradecido por el apoyo de todos mis fans. Deseo y trataré de terminar el año deportivo con el UAE Team Emirates de la mejor manera posible en todas la carreras que nos esperan este año", agregó.
El futuro de Juan Ayuso
Extraoficialmente se ha asegurado que el futuro de Juan Ayuso estaría a partir de las temporada 2026 en el Lidl Trek.
De esta manera, se espera que el español asuma el liderato del conjunto estadounidense en las grandes vueltas.
Fuente
Antena 2