Juan Ayuso arma revolcón en el World Tour; dardos al UAE en su despedida

Dardo de Juan Ayuso al UAE Team Emirates

En su carta de despedida, Juan Ayuso aseguró que continuará su carrera en un equipo en el que pueda demostrar su forma de ser y además expresar sus valores.

Para muchos especialistas, las palabras de Ayuso se traducen en un dardo hacia el UAE Team Emirates, escuadra que no le habría permitido su desarrollo.

"Aquí en el equipo he pasado muchos años y momentos maravillosos, y dejo a muchos amigos y grandes profesionales que nunca olvidaré, pero a nivel personal siento que es el momento encontrar un entorno que se alinee mejor con mi forma de ser y mis valores, buscando un lugar donde pueda desarrollarme con total confianza y tranquilidad", escribió el español.

"Ahora siento que es el momento de buscar nuevos retos y oportunidades, en un sitio con mi misma visión. estoy ilusionado por lo que me depara el futuro y agradecido por el apoyo de todos mis fans. Deseo y trataré de terminar el año deportivo con el UAE Team Emirates de la mejor manera posible en todas la carreras que nos esperan este año", agregó.