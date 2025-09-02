Juan Ayuso arremete contra el UAE Team Emirates: "una dictadura"

Parece una dictadura

"No estoy de acuerdo con el comunicado del equipo. Salió a las 7 de la tarde y me avisaron a las 6.30. Acordamos que se haría público al final de la Vuelta para no afectar al equipo y los compañeros, pero salió ayer sin previo aviso, para dañar mi imagen, así que no lo comparto", dijo en la salida de la décima etapa de la Vuelta.

El ciclista de Jávea continuó exponiendo sus razones para estar molesto con la actitud del equipo.

"Hablan de valores y de unión, estoy de acuerdo con eso, pero aprovecharon unas palabras de Almeida. Este compañero me ha pedido disculpas y está de acuerdo con lo que pasó", dijo, en referencia a que "no hubo falta de ayuda en Valdezcaray".

Ayuso fue endureciendo el discurso a medida que explicaba su punto de vista.

"Han sido faltas de respeto, una detrás de otra por parte de la dirección del equipo, y así es difícil la unión y la integración. Por respeto a mis compañeros quiero terminar la Vuelta lo mejor posible, señaló.

Con vistas al futuro detalló que "el año que viene será bonito, un nuevo comienzo", y recalcó que la relación con los compañeros, "incluido Almeida", es buena y se merece todo el apoyo, "por lo que aportaré todo lo que pueda", dijo.