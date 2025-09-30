Juan Ayuso sostiene su primera 'pelea' en el Lidl-Trek

Luego de tantos inconvenientes en el UAE Team Emirates, Juan Ayuso interrumpió su contrato -que iba hasta 2028- para firmar con el Lidl-Trek, equipo estadounidense al cual habría llegado como 'jefe de filas', No obstante, ya hay un malentendido, y por ende, una disputa por este rol.

Pues hasta entonces el ciclista que se viene desempeñando como 'capo' en el Lidl-Trek es el danés Mattias Skjelmose, quien hizo algunas declaraciones en las cuales hizo evidente su inconformismo por la llegada de Juan Ayuso, con quien peleará por ser líder.

De entrada, es sabido que hubo inconvenientes en el UAE debido a que Ayuso se negaba a trabajar como 'gregario' de Tadej Pogacar, el mejor ciclista del mundo en la actualidad, razón por la que habría salido en búsqueda de más protagonismo.

Las declaraciones de Skjelmose por la llegada de Juan Ayuso

'Diario del Triatlón' reveló algunas palabras de Skjelmose sobre la llegada de Ayuso al equipo, pues consideró que se trató de "una situación extraña. Me enteré bastante pronto, sin que el equipo me lo dijera", reconociendo que desconocía de la llegada de otro 'capo'.