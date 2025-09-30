Actualizado:
Mar, 30/09/2025 - 13:57
Juan Ayuso sostiene su primera 'pelea' en el Lidl-Trek
El ciclista español cortó su contrato con el UAE para firmar con el equipo estadounidense.
Luego de tantos inconvenientes en el UAE Team Emirates, Juan Ayuso interrumpió su contrato -que iba hasta 2028- para firmar con el Lidl-Trek, equipo estadounidense al cual habría llegado como 'jefe de filas', No obstante, ya hay un malentendido, y por ende, una disputa por este rol.
Pues hasta entonces el ciclista que se viene desempeñando como 'capo' en el Lidl-Trek es el danés Mattias Skjelmose, quien hizo algunas declaraciones en las cuales hizo evidente su inconformismo por la llegada de Juan Ayuso, con quien peleará por ser líder.
De entrada, es sabido que hubo inconvenientes en el UAE debido a que Ayuso se negaba a trabajar como 'gregario' de Tadej Pogacar, el mejor ciclista del mundo en la actualidad, razón por la que habría salido en búsqueda de más protagonismo.
Las declaraciones de Skjelmose por la llegada de Juan Ayuso
'Diario del Triatlón' reveló algunas palabras de Skjelmose sobre la llegada de Ayuso al equipo, pues consideró que se trató de "una situación extraña. Me enteré bastante pronto, sin que el equipo me lo dijera", reconociendo que desconocía de la llegada de otro 'capo'.
"Llevan dos años diciéndome que construirán un equipo alrededor mío, pero no creo que él haya llegado como gregario. Ahora tenemos que ver que sucede", dijo con algo de desazón Skjelmose, quien se alista para un 'mano a mano' con Juan Ayuso.
Aun así, el ciclista danés reconoce que la llegada de Ayuso representó un hecho difícil de explicar, pero sobre el cual concluye que "fue raro, pero también es emocionante, un desafío", pues ve al español como una competencia por ser líder.
"Tenemos los mismos objetivos. Si Ayuso tiene dificultades para ayudar a Tadej, no sé si me va a ayudar a mí. Pero quizás simplemente fue que no tuvo un buen paso por UAE, realmente no lo conozco y no sé qué pasó allí. Espero que podamos ayudarnos mutuamente", finalizó Skjelmose, quien aspira a correr el Tour de Francia como 'jefe de filas' la próxima temporada.
