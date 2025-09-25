Actualizado:
Jue, 25/09/2025 - 09:44
Juan Ayuso tiene nuevo equipo: fue fichado por 5 años en otro grande
Juan Ayuso no salió en buenos términos de UAE Team Emirates y otro grande del ciclismo se fijó en él.
Terminó la última gran vuelta en la temporada 2025, la Vuelta a España, la cual se encargó de ganar Jonas Vingegaard, y junto con ello se empezaron a dar movimientos en el mercado de fichajes en el mundo del ciclismo. Uno de los más significativos hasta el momento se ha dado entre UAE Team Emirates y el Lidl Trek, protagonistas por la pelea de una joven promesa del ciclismo.
El joven ciclista español Juan Ayuso confirmó un movimiento que ya se perfilaba desde hace semanas, su respectiva salida, tras una serie de inconvenientes con el UAE Team Emirates-XRG. La salida del español no la desperdiciaron los demás equipos, pero el que se adelantó fue el cuadro estadounidense, Lidl-Trek, el cual lo fichó con un contrato por cinco años, que lo vinculará hasta 2030.
Lidl-Trek presentó a Juan Ayuso como su nuevo fichaje de lujo
La ruptura con el UAE Team fue mutua, según comunicados oficiales, motivada por “diferencias en la visión de los planes de desarrollo y en la alineación con la filosofía deportiva”. Aunque Ayuso tenía un contrato vigente con UAE hasta 2028, las partes convinieron que lo mejor para su crecimiento era un cambio de aires.
La apuesta con Ayuso se lleva a cabo tomando en cuenta que es un ciclistas con distintas y sobresalientes características de escalador, con buenas contrarreloj, con experiencia ya en varios Tours a pesar de su corta edad, razón por la cual el plan del Lidl-Trek fue a largo plazo, exactamente de cinco años, para aprovechar su juventud.
Para el equipo de Estados Unidos, este movimiento en el mercado de fichajes representa un refuerzo estratégico de primer nivel con el propósito de consolidar su rol en las grandes vueltas y fortalecer su plantilla con líderes capaces de competir por los puestos de honor en la clasificación general para desbancar a las figuras del momento como Joao Almeida, Jonas Vingegaard y Pogacar, quienes se están adueñando de los títulos de las competencias.
¿Cómo le fue a Juan Ayuso en las grandes vueltas de la temporada 2025?
-
En el Giro de Italia 2025, Ayuso logró una etapa (etapa 7), estuvo segundo en la general en un momento, pero finalmente abandonó.
-
En el Tour de Francia 2025, no terminó la carrera (DNF).
-
En la Vuelta a España 2025, ganó al menos dos etapas (etapas 7 y 12), aunque ya no estaba en la pelea por la general, terminando en la casilla 68, tras perder tiempo en etapas exigentes.
