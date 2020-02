El pedalista colombiano Juan Sebastián Molano fue segundo en la sexta etapa de la vuelta a San Juan, ganada por el checo Zdenek Stybar, veterano de 34 años y quien venció al compañero de Fernando Gaviria en el UAE Team Emirates, tras unos últimos metros llenos de emoción en los que el ciclista del Quick Step se escapó en soledad demostrando toda su experiencia y una potencia, para algunos, inesperada en ese momento.

Lea también: Emocionante fuga: Daniel Arroyave, nuevo campeón nacional de ruta sub-23

La llegada, que se produjo en el Autódromo de Villicúm, un escenario construido para la prueba mundial de superbikes, fue espectacular, pues el corredor de República Checa encontró desprevenido al pelotón y a falta de 400 metros emprendió su carrera hacia la meta sin que ninguno de los corredores que venían detrás suyo pudieran reaccionar a tiempo para detenerlo.

Uno de los que intentó igualarlo fue el colombiano Molano, quien mostró toda su fuerza al momento de darle cacería, pero esto no fue suficiente para encontrar la victoria, hecho que, sin embargo, le valió un meritorio segundo lugar, dejando la tercera colocación para el francés Rudy Barbier, corredor del Israel Start-Up Nation, otro de los que no alcanzó a reaccionar a tiempo.

La etapa seis transcurrió en medio de un altísimo calor que alcanzó los 40 grados, hecho que no impidió que el panameño Christofer Jurado, de la Selección de Panamá; Jokin Aramburu, de la Fundación Euskadi; y Veljko Stojnik, del Vini Zabu KTM, realizaran una escapada que duró 20 kilómetros y que fue neutralizada a falta de 85 kilómetros para la meta.

Le puede interesar: Bucaramanga sigue sin ganar y empató sin goles con Tolima

Tras estos resultados, la clasificación general no cambió y el belga Remco Evenepoel sigue en lo más alto a falta de una sola etapa para la conclusión de la carrera. Evenepoel mantiene 33 segundos de ventaja sobre el italiano Filippo Ganna y un minuto y un segundo sobre el español Óscar Sevilla.

Etapa/ Stage 6



🇦🇷¡Final de carrera, ganó #35 @zdenekstybar!



El pedalista del @deceuninck_qst atacó en los metros finales y se impuso en la sexta etapa.



🇬🇧 End of stage, #35 @zdenekstybar won!

The @deceuninck_qst rider attacked in the final metres and won the sixth stage. pic.twitter.com/SNoSf9cExi