Julian Alaphilippe abandona la Vuelta a San Juan

El ciclista francés Julian Alaphilippe, del Deceuninck-Quick Step, abandonó este martes la Vuelta a San Juan por "problemas estomacales", según confirmó su equipo en el hotel de concentración que ocupa en la ciudad argentina.

Alaphilippe se retiró de la Vuelta a San Juan tras disputar las dos primeras etapas justo antes de la contrarreloj individual de este martes que en 2019 ganó.

El corredor francés permanecerá los próximos días junto a su equipo en San Juan para terminada la carrera argentina trasladarse con sus compañeros al Tour Colombia 2.1, su siguiente carrera prevista, que se disputará desde el martes 11 de febrero hasta el domingo 16.

El abandono de Alaphilippe deja al joven belga Remco Evenepoel como principal figura para lograr alguna victoria en San Juan.

Sadly, due to stomach problems, @alafpolak1 is forced to abandon #VueltaSJ2020 and won't be at the start of the today’s TT. We wish him a speedy recovery!

Photo: @GettySport pic.twitter.com/NZHjLZe92X