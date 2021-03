Jumbo Visma confirmó la renovación de uno de sus grandes ciclistas hasta 2024

Kuss, de 26 años, se declara "muy feliz" con la prórroga de su contrato. "Me he sentido muy a gusto aquí los tres últimos años. Tanto los corredores como el equipo técnico son un entorno muy agradable para mí. Todos me comprenden como deportista y, lo que es más importante, también como persona", dijo.



El director deportivo del equipo, Merijn Zeeman, también se declaró satisfecho de retener a un corredor "que ha conseguido grandes victorias en el Tour de Utah, la Vuelta y el Dauphiné".



"Es uno de los mejores escaladores del pelotón y ha crecido mucho como ciclista que sabe aprovechar sus oportunidades y presta una importante ayuda a los líderes", añadió.



En las grandes rondas ciclistas Kuss ha sido un corredor clave para el jefe de filas del Jumbo Visma, el esloveno Primoz Roglic, en las etapas de montaña.

Por otro lado, hay que resaltar el inicio de la Vuelta a Cataluña este lunes en la edición 2020 anulada por la pandemia de coronavirus, la carrera celebra su 100ª edición de lunes a domingo con muchas estrellas, empezando por el ecuatoriano Richard Carapaz, el colombiano Nairo Quintana, el esloveno Peter Sagan y el británico Chris Froome.

Estas figuras del pelotón competirán del 22 al 28 de marzo en un recorrido que se mantiene con respecto a la edición anterior, en una prueba que se disputará sin espectadores tanto en las salidas como en las llegadas, debido a las estrictas medidas sanitarias establecidas para preservar la salud de los corredores.