Jumbo-Visma definió el calendario de Primoz Roglic con el Tour y Olímpicos como objetivos

La poderosa escuadra de los Países Bajos Jumbo-Visma, de categoría UCI WorldTour, adelanta su primera concentración de pretemporada en la que define los objetivos que tendrán sus principales figuras para el 2021.

Uno de los referentes del equipo, Primoz Roglic, ya conoce el calendario que afrontará en el que mantendrá como principal objetivo del Tour de Francia, al cual se le añade la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de Tokio.

De esta manera, se definió que Roglic comenzará su temporada del 7 al 14 de marzo en la París-Niza para luego tomar la partida de la Vuelta al País Vasco del 5 al 10 de abril.

Amstel Gold Race, Liège-Bastogne-Liège, Tour de France and many more🚴🏼‍♂️ More about @rogla’s goals⤵️#ForOurBlackAndYellow #samenwinnen