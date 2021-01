Jumbo Visma definió sus nóminas para el Giro de Italia y el Tour de Francia

El poderoso equipo de los Países Bajos Jumbo Visma adelanta los trabajos de pretemporada en los que planifica los objetivos que tendrán sus principales líderes para el año 2021 en el que apostará todas sus cartas a conseguir el título del Tour de Francia.

De esta manera, los director de la escuadra determinaron las nóminas que presentarán para los dos primeras grandes vueltas de la temporada.

En primer lugar, Jumbo Visma tendrá al ciclista neozelandés George Bennett como principal líder para el Giro de Italia y quien estará acompañado por un equipo que contará con una mezcla de jóvenes exponentes y algunos experimentado.

Edoardo Affini, Koen Bouwman, David Dekker, Tobias Foss, Jos van Emden, Chris Harper y Paul Martes escoltarán a Bennett del 8 al 30 de mayor en la 'corsa rosa'.

Por otro lado, las principales cartas del Jumbo Visma estarán enfiladas para conseguir el esquivo Tour de Francia, ya que volverá a contar con Primoz Roglic, Tom Dumoulin y Stevem Kruijswijk para pelear la clasificación general.

Sepp Kuss, Mike Teunissen, Tony Martin, Wout Van Aert y Robert Gesink servirán como gregarios y además tratarán de buscar victorias de etapa en la 'Grande Boucle' del 26 de junio al 18 de julio.

