Actualizado:
Mar, 19/08/2025 - 18:02
Kevin Castillo debutará con Movistar durante la Vuelta a España 2025
El ciclista colombiano recién se unió al equipo español tras militar en el Team Sistecrédito.
Ha pasado una semana desde que el pedalista Kevin Castillo llegó a España para unirse al Movistar Team, equipo con el que ya tenía acuerdo desde hace casi un año, cuando se adjudicó el título del Clásico RCN 2024. Pese a que se esperaba que debutara en la próxima emporada, ya fue anunciado en el cartel de una carrera de tradición en Europa.
Luego de que Castillo no pudo participar en la clásica Circuit Franco Belge el pasado viernes debido a un problema con la documentación, ya todo está en orden, y el colombiano fue anunciado para correr una carrera por etapas a la par de la Vuelta a España.
La primera carrera de Kevin Castillo con el Movistar
El Movistar Team hizo oficial que Kevin Castillo correrá el Lidl Deutschland Tour, que se efectuará entre el miércoles 20 y el domingo 24 de agosto, siendo no solo el único latinoamericano de su equipo, sino el único colombiano en carrera.
Será la edición 40 del Tour de Alemania, carrera en la que nunca un colombiano se ha metido en el podio, por lo que sería un auténtico 'batacazo' en caso de que Castillo consiga un lugar entre los primeros tres.
El Lidl Deutschland Tour será una carrera que tendrá un prólogo este miércoles 20 de agosto, y a partir de allí habrá cuatro etapas, en donde no habrá mucho tramo de recorrido montañoso, pero podría resultar una chance para que Castillo sea protagonista.
Así, Castillo debutará en el Movistar Team durante la Vuelta a España, pues la ronda española iniciará el próximo sábado 23 de agosto, día en que la carrera alemana ya irá sobre la tercera etapa.
A su llegada al cuadro español, Kevin Castillo manifestó: "Estoy muy contento de integrarme al Movistar. Muy feliz de pertenecer al equipo con más historia del ciclismo. Daremos lo mejor en las próximas carreras y esperamos hacerlo muy bien".
Nómina del Movistar para el Lidl Deutschland Tour 2025
Además de Kevin Castillo, Movistar contará con Iván Romeo, Rúben Guerreiro, Jon Barrenetxea, Nelson Oliveira y Will Barta en el Lidl Deutschland Tour.
🇩🇪 #DeineTour— Movistar Team (@Movistar_Team) August 18, 2025
Desde Essen y hasta Magdeburg. La cuadragésima edición del Deutschland Tour se presenta con un prólogo, tres etapas explosivas y una última llana.
Ⓜ️🙋♂️ Esta es nuestra alineación para afrontar los cinco días de carrera en Alemania.#RodamosJuntos | @Movistar_es pic.twitter.com/T4qBddulQV
