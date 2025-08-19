Kevin Castillo debutará con Movistar durante la Vuelta a España 2025

Ha pasado una semana desde que el pedalista Kevin Castillo llegó a España para unirse al Movistar Team, equipo con el que ya tenía acuerdo desde hace casi un año, cuando se adjudicó el título del Clásico RCN 2024. Pese a que se esperaba que debutara en la próxima emporada, ya fue anunciado en el cartel de una carrera de tradición en Europa.

Luego de que Castillo no pudo participar en la clásica Circuit Franco Belge el pasado viernes debido a un problema con la documentación, ya todo está en orden, y el colombiano fue anunciado para correr una carrera por etapas a la par de la Vuelta a España.

La primera carrera de Kevin Castillo con el Movistar

El Movistar Team hizo oficial que Kevin Castillo correrá el Lidl Deutschland Tour, que se efectuará entre el miércoles 20 y el domingo 24 de agosto, siendo no solo el único latinoamericano de su equipo, sino el único colombiano en carrera.

Será la edición 40 del Tour de Alemania, carrera en la que nunca un colombiano se ha metido en el podio, por lo que sería un auténtico 'batacazo' en caso de que Castillo consiga un lugar entre los primeros tres.