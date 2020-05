La carrera a la que quiere ir Egan Bernal antes de defender su título del Tour de Francia

Las modificaciones que sufrieron las carreras en el calendario de la Unión Ciclista Internacional por la emergencia mundial que generó la pandemia del coronavirus redujeron los tiempos en competencia de los ciclistas, e incluso algunos no pudieron ni comenzar la temporada.

Es el caso del actual campeón del Tour de Francia, el colombiano Egan Arley Bernal, quien solo pudo competir a nivel local en los Campeonatos Nacionales y en Tour Colombia 2.1 antes de tomar un campamento de entrenamientos en Europa con el INEOS.

Le puede interesar: Geraint Thomas piensa en el Tour de Francia y advierte a Frome y Egan

Sin embargo y después de que se comunicara el nuevo calendario, Bernal tendría en mente una clásica italiana, como la única gran prueba antes de tomar la partida en la 'Grande Boucle' el 29 de agosto.

Se trata de la Strade Bianche, una carrera que ha sido del gusto de Egan, y que anteriormente ha manifestado su deseo de participar.

Lea además: James, Hazard y el resto de Real Madrid retormaron los entrenamientos

“Me gustaría hacer el Strade Bianche, una carrera que he querido hacer desde que fui profesional, pero tengo que escuchar lo que dice el equipo sabe acercarse al Tour; no sé cuál será mi programa antes del Tour. En estos días hablaré con los entrenadores del equipo para entender las carreras que tengo que hacer. Pero también me gustaría correr en Italia, porque conozco las carreteras y es un país que me gusta mucho”, señaló.

La Strade Bianche, que normalmente se disputa en marzo, fue reprogramada para el 1 de agosto con un recorrido de 1184 kilómetros.