La comparación de Vincenzo Níbali entre Egan Bernal y Alberto Contador

Uno de los inagotables pedalistas del World Tour y que también figurará en 2021 es el italiano Vincenzo Níbali, quien hoy defiende los intereses del Trek Segafredo. El ‘tiburon’ palpita una gran temporada y también tuvo tiempo de hablar sobre grandes rivales del pelotón pensando en el Tour de Francia, entre ellos el colombiano Egan Bernal del Team Ineos.

“Lo vi crecer mucho a Bernal. 2020 no fue una temporada afortunada para él, pero creo que podrá redimirse. Es el que más me gusta, también me recuerda a Contador en algunos aspectos”, señaló Níbali sobre Bernal en declaraciones recogidas por ‘Ciclismo Internacional’.

“El Giro del año pasado tuvo diferentes facetas. Quizás este 2021 veamos la misma línea o algo diferente. Pero siempre tiene algo interesante, sobre todo en la última semana… Es importante para nosotros, así como para nuestros patrocinadores, tener una gran visibilidad en el Giro”, señaló sobre la carrera que se realiza en su país y donde siempre es candidato.

También habló sobre su retiro de las bielas: “No me he dado un plazo definitivo. Comencé a pensar en eso, pero no tengo fecha. Las cosas también pueden variar según los resultados y las motivaciones. Pero es una decisión que quiero tomar con confianza. Puede ser un momento de arrepentimiento, pero también puede corresponder con un momento positivo de novedades en mi vida”.

Y cerró hablando de Remco Evenepoel: “mostró muchas cosas, pero lamentablemente la caída en Lombardía le causó muchos problemas. Vi que trabajó muy duro y estará listo para la nueva temporada”, una de las grandes promesas del ciclismo actual; también dejando palabras de elogio hacia Tadej Pogacar, aunque sin profundizar porque no corrió mucho con él en 2020.