La decisión de la UCI con los puntos del ránking mundial

La situación que vive el deporte mundial por el coronavirus ha hecho que se generen varios cambios en las competencias. Los calendarios se moldean, las carreras se aplazan o se cancelan, en fin. Por tal motivo, la UCI (Unión Internacional del Ciclismo) se pronunció al respecto sobre el ranking mundial.

Mire acá: De Gendt: "Sucederán cosas extrañas" en el próximo Tour de Francia

La decisión que tendrá el ente que rige el pedal fue de congelar los puntos de cada uno de los ciclistas para que no tengan ningún tipo de problema en la clasificación. Siendo así, no pasará nada si no participaron en la París - Niza, última carrera del World Tour en desarrollarse.

Por esta razón, el escalafón va así: Primoz Roglic sigue siendo primero con 4302.57 puntos, Jakob Fuglsang es segundo con 3487.5, Julian Alaphilippe es tercero con 3431.95, el colombiano Egan Bernal sigue siendo cuarto con 2919.75 y el top 5 lo cierra Alejandro Valverde con 2867.

Por ahora, las carreras que se iban a realizar en abril permanecerán suspendidas, además del Giro de Italia, la organización que confirma que no iniciará en la fecha pactada. Siendo así, se está buscando qué fecha puede servir para realizar la competición de la 'maglia' rosa.

Puede ver: Así Arkea planea pelear el Tour de Francia con Nairo Quintana

Sobre el Tour de Francia, hasta el momento, los directivos de la carrera no se han pronunciado sobre la opción de cancelar o posponer la 'grand boucle'. Estos simplemente se encuentran a la espera de cualquier confirmación por parte de la UCI o mejora sanitaria en lo que tiene que ver con el coronavirus.