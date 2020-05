La era Chris Froome habría llegado a su fin en el Ineos

Inician las especulaciones sobre el futuro de varios ciclistas a nivel internacional, esto mientras reinicia el calendario del pedal. La prestigiosa revista ‘Cyclingnews’ asegura que el cuatro veces campeón del Tour de Francia, Chris Froome, estaría evaluando salir del Team Ineos a mitad de temporada.

Lea aquí: Egan advierte al Ineos, Froome y Thomas: "no desperdiciaré la oportunidad de ganar otro Tour"

¿La razón? Al parecer Froome es consciente de la lucha que tendrá ahora en la escuadra británica con el colombiano Egan Bernal y su compatriota Geraint Thomas, ambos también ganadores de la 'Grand Boucle'. Por esto el oriundo de Kenia daría un paso al costado, pues su objetivo es mantener su papel del primer capo de la escuadra.

"El ciclista de 34 años ha declarado varias veces que ve un posible quinto título del Tour de Francia como su principal objetivo para el año y que planea competir durante al menos otros cuatro años. Sin embargo, con el liderazgo para la 'Grand Boucle' aún indeciso y el ganador del año pasado Egan Bernal la semana pasada afirmando que no sacrificará sus posibilidades por las de un compañero de equipo; Ineos tiene que tomar una serie de decisiones difíciles", apuntó 'Cyclingnews'.

Asimismo, se habla de que son dos las escuadras que quieren tener en su nómina a Froome y el inglés se encuentra seriamente evaluando cada una de las opciones. Siendo así, se abre la posibilidad de poder ser transferido a mitad de año para 2021.

Hay que recordar que tras su complicado accidente el año pasado, Froome no ha negado su intención de volver a la cima del podio del ciclismo mundial y obtener un quinto Tour de Francia y luchar por un sexto para convertirse en el más ganador de la historia de la ronda 'gala'.

Mire acá: ¿Ataque al Movistar? Froome explica cómo compartir liderato con Egan y Thomas

"Después de mi accidente el año pasado y la recuperación posterior, estoy extremadamente seguro de que puedo volver a la forma ganadora del Tour. No sé qué equipo estará más allá de 2020", dijo en su momento el propio Froome en 'Cyclingnews'. "No tengo intención de retirarme en el corto plazo. En todo caso, el choque me ha dado un enfoque y una conducción renovados. He trabajado más duro que nunca para volver a donde estoy. No dejaré que eso sea en vano", concluyó.