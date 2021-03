La estrategia de Alaphilippe para derrotar a Egan Bernal y ganar la etapa 2 de la Tirreno

El francés Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step) se mostró muy feliz con "un triunfo muy especial" en la segunda etapa de la Tirreno Adriático porque "no es fácil ganar con el maillot arcoíris".



"Esta victoria me hace muy feliz. No es fácil ganar con el maillot arcoíris y por eso es un sentimiento especial. El equipo creyó en mí e hicimos un gran trabajo", señaló Alaphilippe en meta.

El triunfo de Alaphilippe se produjo tras una remontada impresionante, cuando su compañero portugués Joao Almeida estaba a punto de coronarse tras saltar de la escapada buena del día.



"Mantuve mi posición en la parte delantera con la ayuda de Kasper Asgreen y Zdenek Stybar. Sabíamos que Joao iba a toda velocidad, así que me concentré en lo que sucedía detrás de mí. Todos estaban al límite y cuando vi a Joao cerca salté a fondo", explicó el francés quien superó en el último tramo a los pedalistas colombianos como Egan Bernal y Sergio Higuita.

Emocionante final en Chiusdino. El portugués Joao Almeida, superviviente de la escapada que parecía definitiva junto al ruso Sivakov y Mikel Landa, ya tenía el triunfo en la mano a 100 metros de la pancarta, pero apareció su compañero Alaphilippe como un obús para levantar los brazos en vencedor.



El ciclista galo, de 28 años, levantó los brazos con antelación, con el "síndrome Lieja", y a punto estuvo de pasarle lo mismo, pero ganó con un tiempo de 5h.01.32, por delante de Mathieu Van der Poel, Van Aert y Tadej Pogacar.

Final agónico para Almeida, también para Landa, que estuvo a gran nivel hasta los últimos metros, y feliz para Alaphilippe por su primer triunfo de la temporada y para Van Aert, que siguió de líder, con 4 segundos sobre el galo y 8 respecto a Van der Poel. Mikel Landa es quinto a 11 segundos y Alex Aranburu décimo, a 14.