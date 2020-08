La gran nómina del Arkea para acompañar a Nairo Quintana en el Criterium Dauphiné

La histórica carrera Criterium Dauphiné empezará este miércoles 12 de agosto y se desarrollará hasta el próximo domingo 16. Entre los participantes estará el colombiano Nairo Quintana, quien espera prepararse lo mejor posible para el Tour de Francia, máximo reto del 'escarabajo'.

No obstante, tras haber sido podio en el Tour de I'Ain y correr el Reto al Mont Ventoux, la intención de Quintana es volver a probar sus piernas en esta legendaria carrera que en este año tendrá menos etapas, pero más montaña acumulada donde los especialistas intentarán grandes ataques.

Notre composition d’équipe pour le Criterium du Dauphiné



Our line up for the Critérium du Dauphiné @cmarkea @SamsicFrance @dauphine pic.twitter.com/AwMDVcEF5s