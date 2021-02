La implacable crítica de Egan Bernal a la UCI por prohibir el 'estillo Froome'

Egan Bernal es un ciclista que se caracteriza por salirse del protocolo en cada una de sus respuestas. Y así lo volvió mostrar, esta vez para criticar a la Unión Ciclística Internacional (UCI) por las últimas decisiones tomadas, entre ellas la de prohibir a los ciclistas los descensos si van sentados en la parte superior del marco de la bicicleta

En su más puro estilo, el nacido en Zipaquirá tomó postura acerca de dicha medida. “Es una bobada, hay cosas más importantes para mirar”, aseguró el campeón del Tour de Francia 2019, quien fue implacable con la determinación de la UCI. “Estamos compitiendo muchas veces en situaciones que no son las correctas", agregó.

"Ayer, por ejemplo, había aceite en la bajada. Los comisarios iban adelante y podían verlo, incluso olerlo. Hay otras cosas más peligrosas y deberían volverlo a pensar porque no muchos corredores están contentos con esta decisión y sería bueno que escucharan a los ciclistas", dijo Egan, quien disputa la carrera Estrella de Besseges.

Acerca de la decisión también habló el britanico Chris Froome, quien es recordado por haberse sentado sobre el marco de la bicicleta en un descenso durante el Tour de Francia 2015. "Lo próximo será que prohiban ponerse de pie y sacar los codos", comentó en sus redes sociales el cuatro veces campeón de la ronda gala.

